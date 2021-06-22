مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيماوية خطيرة

المصدر: د ب أ

كشف تحليل كيميائي جديد الوجه القبيح لمستحضرات التجميل، وأظهر أن الكثير منها ربما يحتوي على مركبات "كيماوية دائمة" تعرف باسم PFAS،وهي شديدة الثبات وقد تسبب أضرارا.

وتشمل مركبات PFAS وهي اختصار للفاعلات بالسطح الفلورية، آلاف الكيماويات الثابتة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تظل في الجسم لسنوات، وفي البيئة لقرون.

والآثار الصحية لقليل فقط من هذه المواد معروف، ولكن جرى ربطها بارتفاع نسبة الكوليسترول، وأمراض الغدة الدرقية وغيرها من المشاكل.

ويقول الكيميائي والفيزيائي جراهام بيزلي، من جامعة نوتر دام بولاية إنديانا الأمريكية: "لا توجد مركبات جيدة معروفة من PFAS "، بحسب ما أوردده موقع "ساينس نيوز"

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وفي أول أكبر مسح لمستحضرات التجميل للبحث عن PFAS في الولايات المتحدة وكندا، وجد بيزلي وزملاؤه أن 42 % من أكثر من مئتي منتج تم اختبارها بها تركيزات عالية من الفلورين، ما يشير إلى وجود PFAS، بحسب ما قاله الباحثون في "إنفيرومنتال ساينس أند تكنولوجي ليترز".

ويقول بيزلي إن المخاطر الصحية المحتملة لهذه المواد الكيمياوية في المكياج لم تضح بعد.

ولكن بالإضافة إلى هضم الناس هذه المركبات، أو امتصاصها عند وضع المكياج، يمكن لمستحضرات التجميل التي تصل إلى الصرف الصحي أن تدخل في مياه الشرب.

وقام فريق بيزلي بقياس كمية الفلورين، وهو مكون رئيسي في PFAS، في 231 مستحضرا تجميليا.

وتبين احتواء 63 % من كريمات الأساس و55 % من منتجات الشفاه و82 % من الماسكرة المقاومة للمياه على نسب عالية من الفلورين وصلت لـ384ر0 ميكروجرام لكل سنتيمتر مكعب من المنتج وهو منثور على ورقة.

وكانت المنتجات العالية الثبات أو المقاومة للمياه تحتوي بشكل خاص على الكثير من الفلورين. وهذا منطقي، حيث إن "الكيماويات الدائمة" مقاومة للمياه.

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