خدع بسيطة لتحسين الذاكرة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

النسيان ولحظات الخرف مع التقدم بالعمر ليس بالأمر الوارد في قاموس الخبير في علم الأعصاب باتريك بورتر، الذي شارك عبر موقع «وومانز وورلد»، بضع نصائح تساعد على تحسين الذاكرة وصحة الدماغ عموماً.

ويشير بورتر إلى أن مستوى الضغط النفسي المرتفع، الذي نشهده في حياتنا اليومية من المتهمين الأساسيين في الدهور العقلي، ويعتبر أنه مع تزايد العبء لا بد من التخلي عن شيء ما غالباً ما يكون ذكرياتنا. وينجم النسيان عن كثرة الضغوط وعدم وجود الوقت الكافي لتخصيص معنى لشيء ما. ويعطي حلاً يكمن في تضخيم الذكرى كي يحفها الدماغ، كأن نتخيل أسداً مخيفاً يحرس مفاتيحنا، حيث وضعناها فلا ننسى مكانها.

وينصح بورتر كذلك بممارسة التأمل الواعي مرة في اليوم على الأقل، ويلفت إلى أهمية النوم كونه أحد العناصر المهمة، التي تقلص خطر الإصابة بالتدهور العقلي.

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