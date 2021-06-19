ماذا يحدث لصحتك عند تناول الشاي بالليمون؟

يعتبر الشاي من المشروبات التي تتمنع بشعبية عالمية في معظم الدول، وإضافة بعض المشروبات للشاي تجعله أكثر فائدة، ويعد شاي بالليمون مشروبا منعشا يمكنك صنعه بسهولة في المنزل.

إنه ليس سوى شكل من أشكال الشاي الأسود أو الأخضر الذي تمت إضافة عصير الليمون إليه. إن إضافة عصير الليمون لا يجعل لونه أكثر وضوحًا فحسب، بل يحسن أيضًا مذاقه.

ولكن للحصول على مذاق مثالي، يجب إضافة الكمية المناسبة من عصير الليمون إليه.

1 ــ يسهل الهضم

يسهل شاي الليمون الهضم الصحي من خلال تأثيره المهدئ. من المعروف أنه يقضي على السموم والفضلات، مما يمكّن جسمك من امتصاص المزيد من المركبات المفيدة في الطعام. قد يساعد الليمون بالماء الدافئ على تطهير الجهاز الهضمي عن طريق طرد السموم وتحسين عملية الهضم.

2 ــ قد يعزز الصحة العقلية

قد تساعد الفواكه الحمضية في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية، وتعمل مثل هذه الفاكهة في علاج اضطرابات القلق ومرض الزهايمر، كما أن الرائحة المجددة للشاي بالليمون قد تعزز الحالة المزاجية وتقلل من القلق.

3 ــ قد ينظم مستويات السكر في الدم

تم العثور على الفلافونويد في الليمون، مثل هسبريدين وإريوسيترين، لقمع الإجهاد التأكسدي في الفئران المصابة بداء السكري، قد تخفض مركبات الفلافونويد هذه مستويات السكر في الدم وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

أيضًا، قد يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع بعض المضاعفات المرتبطة بمرض السكري من النوع.

4 ــ قد يهدئ التهاب الحلق أو السعال

شاي الليمون يساعد في تخفيف أعراض البرد والانفلونزا. سوف يمنحك الليمون الراحة من التهاب الحلق والبرد.

يساعد السائل على ترقيق المخاط في حلقك. يمكن خلط عصير الليمون والعسل بالماء الدافئ لتهدئة حلقك. قد يساعد شرب الليمون مع العسل أيضًا في تقليل السعال وتحسين نوعية نوم.

5 ــ قد يعالج تورم ما بعد الجراحة

التورم أو الوذمة الجراحية هي حالة شائعة بعد الجراحة وتحدث بسبب الحقن وخلايا الدهون الميتة والدم السائل المتجمع. تتراكم السوائل بين أنسجة الجسم، مما يسبب الألم وعدم الراحة.

غالبًا ما ينصح الأطباء بشاي الليمون لتقليل وتخفيف حالة الوذمة. بصرف النظر عن ذلك، قد يزيل شاي الليمون أيضًا التأثيرات السامة للتخدير ويقلل من الألم أثناء الدورة الشهرية.

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