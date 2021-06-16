لماذا يجب وضع كوب ماء عند تسخين الطعام في الميكروويف؟

المصدر: البيان الإلكتروني

بالرغم من أن جهاز الميكروويف يعتبر أساسيا في كثير من المطابخ، ويوفر الوقت والجهد لربة المنزل إلا أنه أكثر الأجهزة الكهربية إثارة للجدل، وتحاوطه الكثير من الأقاويل والشائعات وأبرزها هل أشعته ضارة أم لا؟

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أشعة الميكروويف لا تسبب أضراراً طالما استُخدم الجهاز بالطريقة الصحيحة، وفقا لموقع مصراوي.

لكن هناك مخاوف أخرى، وإن كانت أقل وضوحا، منها ما إذا كانت الأطعمة تفقد قيمتها الغذائية في حال طهيها في الميكروويف، وما إذا كان تسخين الطعام في الأوعية البلاستيكية يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم، كما أنه ينصح بالتسخين وليس الطهي وذلك لعدم التحكم في توزيع درجات الحرارة على الطعام بشكل متساو.

وتنصح الدكتورة شيرين علي زكي بوضع كوب من الماء عند تسخين الطعام في الميكروويف وذلك للأسباب التالية:

- الماء له القدرة على امتصاص إشعاع الميكروويف.

ــ كوب الماء يمنع الطعام من الطهي الزائد الذي قد يفسد مذاقه ومظهره.

- بخار الماء المتصاعد يحمي الطعام من الجفاف ويجعل مذاقه أفضل.

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