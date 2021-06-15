علاج جديد يحارب الزهايمر لدى القردة والبشر ربما

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حقق العلماء في مدرسة طب جامعة نيويورك إنجازاً جديداً بالتوصل إلى علاج يوقف تطور مرض الزهايمر في أدمغة القردة يمكن أن ينجح على البشر كذلك.

وحفر العقار المكتشف ويدعى (CpG oligodeoxynucleotides) جزيئات الحمض النووي المركب "CpG ODN" المحفزة لخلايا الدفاع المناعي لابتلاع البروتينات المشوهة أي اللويحات الشيخوخية واعتلال تاو.

ومن المعروف، بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميل"، أن تكاثر تلك البروتينات المشوهة يقتل خلايا الدماغ القريبة ويسبب المرض الموهن، الذي يعتبر النوع الأكثر شيوعاً للإصابة بالخرف في بريطانيا.

وأظهرت العلاجات المخبرية أن القردة المتقدمين في السن لديهم بقايا لويحات شيخوخية أقل بنسبة 59 بالمئة في أدمغتهم بعد العلاج ب " CpG ODN" مقارنةً بالحيوانات غير المعالجة.

وتبين كذلك أن أدمغة القردة المعالجة سجلت نقصاً في معدلات اعتلال تاو الذي يمكن أن يتلف الأنسجة المحيطة حين تسبب تغيرات التركيبة الكيميائية المرتبطة بالمرض التصاقه بخلايا أخرى.

وقال أكاش باتل المشرف على الدراسة: " توضح النتائج التي توصلنا إليها بان هذا العلاج يشكل طريقة فعالة للتلاعب بالجهاز المناعي وحضه على إبطاء التحلل العصبي.

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