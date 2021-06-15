جهاز يميز السرطان في عينات الدم

المصدر: (دبي – البيان)

تمكّن اختبار قائم على تمييز رائحة الأبخرة المنبعثة من عينات الدم، من التمييز بين خلايا حميدة وخلايا سرطانية في البنكرياس والمبيض، بدقة 95 % و90 % على التوالي، وفقاً لدراسة حديثة في جامعة بنسلفانيا.

وأظهرت نتائج الدراسة، وفق موقع «غوود نيوز» الكندي، أن الأداة التي طورتها جامعة بنسلفانيا، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، لفك تشفير خليط المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من الخلايا في عينات بلازما الدم، من الممكن أن تصبح نهجاً غير جراحي، للبحث عن السرطانات، التي يعتبر كشفها أكثر صعوبة، مثل سرطانات البنكرياس والمبيض.

وأفاد الباحثون بأن البيانات أظهرت إمكانية التعرف إلى هذه الأورام في المراحل المتقدمة والأولى. فإذا تم تطوير الآلة للاستخدام في أوضاع سريرية، يصبح بالإمكان إجراء الفحص ضمن فحوصات الدم الاعتيادية.

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