ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب؟

المصدر: وكالات

الموت المفاجئ لشاب لم يشك من قبل على صحته يشكل دائمًا صدمة للأسرة ومن حوله. في أكثر من نصف الحالات، يكشف تشريح الجثة عن أمراض في الجهاز القلبي الوعائي، غالبًا ما تكون وراثية.

قبل عامين، نشر علماء روس من قسم الطب الشرعي في جامعة Sechenov، برئاسة البروفيسور يوري بيجولكين، دراسة حول الموت المفاجئ من الشباب من السكتة القلبية.

بعد تلخيص مواد الطب الشرعي لمدة خمس سنوات، وجد الخبراء أن غالبية الذين ماتوا لم يشتكوا من صحتهم. وفي الوقت نفسه، فيما يقرب من 85% من حالات تشريح الجثة، لوحظت أمراض مختلفة للأعضاء الداخلية والأوعية الدموية. يعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أمراض وراثية.

نحن نتحدث عن الأمراض الخلقية التي تسببها الوراثة. والتي تظهر غالبا في شكل مجموعة من المتلازمات، وبعض السمات الخارجية للشكل والنفسية. على سبيل المثال، التطور غير الطبيعي للصدر، وانحناء العمود الفقري، والقدم المسطحة، والاضطرابات العصبية.

يعتقد البعض أنه يمكن إصلاح ذلك أو أن كل شيء سيختفي من تلقاء نفسه بمرور الوقت. لا أحد يتوقع سكتة قلبية مفاجئة.

على الجانب الآخر، يمكن أن يكون السبب هو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة والتوتر.

وفقا لعلماء من الدنمارك، فإن السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب هي النوبات القلبية. في غضون عشر سنوات فقط، تم تسجيل 1698 حالة في البلاد. وأكد تشريح الجثة حدوث نوبة قلبية في 753، سكتة دماغية في 44.

كذلك لاحظ جميع الباحثين تقريبًا أن الرجال أكثر عرضة للموت المفاجئ في سن مبكرة.

كان هناك أيضا عدة ملاحظات أخرى من قبل العلماء، تتمثل أولها في أن هناك ذروتين في معدل الوفيات، عند 22 و 35 عامًا.

وثانيا: يموت الناس أثناء الراحة أو النوم، في كثير من الأحيان في الصيف.

وثالثا: نصف المتوفين من المدخنين.

ويرجع السبب الرئيسي للوفاة في أغلب الحالات هو اضطرابات القلب والأوعية الدموية، تليها أمراض الرئة. حيث اشتكى البعض في اليوم السابق من الضعف. ويشير العلماء إلى أن العديد من الأمراض التي تزيد من خطر الموت المفاجئ وراثية.

تم توفير معلومات مماثلة من قبل علماء من أستراليا والدنمارك، على الرغم من أنهم لاحظوا أنه في نصف الحالات، لا يمكن تحديد السبب الدقيق للوفاة.

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