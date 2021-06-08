ماذا يحدث عند غسل الدجاج المجمَّد أو النيئ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الثلاثاء، على عدم وجود اختلاف بين الدجاج النيئ والمبرد، بشأن خطر نشر البكتيريا.

وقالت الهيئة إنه ينبغي الحذر من غسل الدجاج النيئ، وذلك تجنبا لنشر البكتيريا على الأسطح، مشيرة إلى أهمية طبخه بشكل جيد، وفق ما نشرته صحيفة عاجل.

واضافت الهيئة، أن غسل الدجاج النيئ يُسهم في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ والتي يمكن التخلص منها بمجرد طبخه جيدا، علما بأنه لا يوجد تمييز بين الدجاج المجمد والدجاج المبرد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصدرت قرارًا بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق «Landes» و«Pyrenees-Atlantiques» و«Gers» في جمهورية فرنسا بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وأوضحت الهيئة (في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية –واس) أن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق.

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