السعودية ضيف شرف "إيدك دبي" في يوبيله الفضي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2021" أن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف الشرف لنسخة هذا العام من الحدث الأهم عالمياً في مجال تخصصه، والمقرر تنظيمها في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 يونيو الجاري إلى 1 يوليو المقبل، وسيتم خلالها الاحتفال بيوبيله الفضي، وذلك بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الإلكتروني.

وأكدت اللجنة كامل تقديرها للدور المؤثر الذي مثلته المشاركة السعودية في إنجاح هذا التجمع العالمي الكبير على امتداد الدورات الماضية، وبما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة في عالم طب الأسنان في ضوء التقدم الواضح المتحقق وفق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ضمن "رؤية 2030".

وتأتي المشاركة السعودية إلى جانب وجود عالمي واسع النطاق في الحدث الذي من المنتظر أن يستقطب نحو 55 ألف مشارك وزائر من 155 دولة حول العالم، في حين ستقدم أكثر من 3000 شركة أحدث التجهيزات والحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان من خلال ما يزيد على 4000 علامة تجارية، مع تضمُّن الحدث لجلسات نقاشية متخصصة يصل عددها إلى 173 جلسة سيستعرض فيها 75 خبيراً من الأساتذة والأطباء والجراحين والمحاضرين آخر المستجدات العلمية التي توصلوا إليها من خلال دراساتهم وأبحاثهم، في حين تستقطب النسخة 25 من الحدث مشاركة دول رائدة في مجال طب الأسنان مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية بين 18 دولة تعرض أحدث خدماتها ومنتجاتها ذات الصلة.

وسيكون "إيدك دبي 2021" إحدى أهم الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها دبي هذا العام مع استئنافها بقوة نشاط المعارض والمؤتمرات في ضوء نجاحها اللافت في توفير أجواء آمنة لتنظيم واستضافة مثل هذا الفعاليات الكبرى المُقامة بالحضور المباشر نتيجة لالتزامها الصارم بتطبيق اشتراطات السلامة وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل المؤسسات الصحية العالمية والمحلية لضمان صحة وسلامة المشاركين والحضور، ما يشكل عنصر دعم قوي توفره دبي لمختلف القطاعات لسرعة التعافي الإقليمي والعالمي من تبعات جائحة كوفيد-19، بما في ذلك القطاع الصحي الذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات التي أضحت في بؤرة تركيز العالم، وذلك عقب استضافة دبي بنجاح سلسلة من المعارض الكبرى بمشاركة عشرات الآلاف من المشاركين والزوار ضمن أجواء آمنة للغاية.

دعم كبير

وأثنت اللجنة المنظمة على الدعم الكبير للمؤتمر والمعرض من قبل المشاركات السعودية المتعاقبة منذ انطلاقه قبل 25 عاماً، حيث واظب الأطباء والمختصون ورؤساء الجمعيات والطلاب والخبراء على المشاركة سنوياً في الحدث، الذي تتولى تنظيمه مؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض- العضو في إندكس القابضة، لمناقشة مستجدات طب الأسنان والاطلاع على أحدث الدراسات والتجهيزات والتواصل مع أبرز أطباء الأسنان حول العالم، وذلك مع الزيادة المطردة في أعداد الحضور والمشاركين خلال الأعوام الماضية، إذ قارب عدد المشاركين نحو 100 ألف زائر ومشارك وطالب وعارض ومختص وباحث منذ انطلاق الحدث وعبر مختلف دوراته.

وقال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و"إيدك دبي" ورئيس إندكس القابضة: "في كل دورة من الدورات الناجحة لمعرض ومؤتمر إيدك دبي لطب الأسنان على مدار 25 عاماً، نشهد تطوراً ملحوظاً لدعم ومشاركة المملكة العربية السعودية بتواجد نخبة أطبائها المتخصصين وطلابها المميزين والمتحدثين والباحثين البارزين الذين قارب عدد من شارك منهم 100 ألف مشارك عبر تاريخ الحدث."

وأضاف: "‎يسعدنا ويشرفنا أن نعلن أن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف الشرف لإيدك دبي 2021 تقديراً لدورها في إنجاح المعرض والمؤتمر وأهدافهما، وتكريماً لأطبائها ومحاضريها ومتحدثيها وباحثيها وطلابها المنتمين لجامعات مرموقة عربياً وعالمياً، والذين اعتمدوا إيدك دبي طوال عقدين ونصف كمرجع رسمي ومنصة دولية لإبراز دور المملكة في مختلف الميادين وخاصة طب الأسنان"، معرباً عن جزيل الشكر والعرفان لممثلي المنظمات والنقابات والجامعات السعودية لثقتهم الغالية ودعمهم المستمر لإنجازات إيدك دبي وترسيخ مكانته كحدث علمي عالمي مرموق."

شكر وتقدير

ومن جانبه، قال الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي: "لطالما أثرى التواجد السعودي الأجندة العلمية لإيدك دبي، عن طريق الخبرات الكبيرة التي يطرحها أشقاؤنا في المملكة على الحضور والمشاركين. واختيار المملكة العربية السعودية كضيف الشرف لهذه الدورة المميزة من إيدك دبي يأتي كبادرة شكر وتقدير للجهود التي قدمها المشاركون من المملكة خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى النجاح الكبير الذي حققه إيدك دبي إلى اليوم."

وعبّر الدكتور مشاري العتيبي، رئيس مؤتمر ومعرض مكة الدولي لطب الأسنان عن سعادته باختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف لإيدك دبي 2021 وقال: "بصفتي رئيس مؤتمر ومعرض مكة الدولي لطب الأسنان ونائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان، أعي تماماً أهمية وجود حدث سنوي يساعد على إبراز أهمية قطاع طب الأسنان وجمع المختصين من جميع أنحاء العالم تحت شعار العِلْم، وهذا ما نجح فيه إيدك دبي خلال 25 سنة مضت. نحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لإيدك دبي، والذي يعد اليوم أبرز حدث مختص بطب الأسنان في العالم، كما نحتفل أيضاً بالجهود العظيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والتي كانت محركاً أساسياً في النجاح اللافت الذي وصل إليه إيدك دبي."

فائدة حقيقية

وحول تواجد القطاع الخاص في إيدك دبي 2021، قال الدكتور عبد الرحمن السرحان، المدير التنفيذي لقسم الأسنان في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: "تعد مشاركة القطاع الخاص فعالة وكبيرة، نظراً للفائدة الحقيقية التي نجنيها من مشاركتنا في ملتقى عالمي يجمع أكبر المختصين والأطباء والشركات العالمية، حيث يشكل إيدك دبي منصة قوية وأرض خصبة لبناء العلاقات والتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، ونشعر بالفخر والاعتزاز لاختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف لهذه الدورة من إيدك دبي."

ونوّه الدكتور السرحان بتميز المؤتمر هذا العام حيث يأتي في ظل جائحة كوفيد-19، والتي ساهمت بدورها في إظهار قوة القطاعات الصحية في التصدي للجائحة وإجراءات السلامة التي تمت على مستوى جميع الخدمات الصحية المقدمة. كما توجه الدكتور السرحان في نهاية حديثه بالشكر لإدارة "إيدك دبي" على كرمهم وحسن استضافتهم وتنظيمهم الاستثنائي للحدث، ودعا أن تستمر جسور التعاون المثمرة لما في مصلحة القطاع الصحي في المنطقة.

وقال الدكتور خالد البدر، استشاري تقويم الأسنان والرئيس السابق للجمعية السعودية لتقويم الأسنان: "أصالةً عن نفسي ونيابة عن زملائي أطباء الأسنان بالمملكة، أود أن أعرب عن فخري وسعادتي باختيار المملكة العربية السعودية كضيف الشرف لهذه الدورة من إيدك دبي الذي تطور على مدار 25 عاماً لتصدّر مؤتمرات طب الأسنان عالمياً ويصبح مقصداً لغالبية المختصين على مستوى العالم لما يتيحه من فوائد علمية ومعرفية جمة في شتى تخصصات طب الأسنان ونحن نتطلع دوماً إلى لقاء زملائنا من جميع أنحاء العالم في هذا الملتقى العالمي المميز، ونفخر جداً بكون إيدك دبي بكل ما له من نجاح عالمي حدثاً عربياً خليجياً وإماراتياً."

ومن جانبها، قالت الدكتورة ديما الشمري، رئيس القسم السعودي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان: "بالنيابة عن نفسي وعن زملائي، أود أن أعرب عن فخري بإعلان المملكة العربية السعودية ضيف الشرف للدورة 25 من إيدك دبي، والتي تعد دورة مميزة نحتفل فيها مع أطباء الأسنان من جميع أنحاء العالم بنجاح استثنائي لحدث بدأ برؤية سامية تسعى إلى توفير منصة للباحثين عن العلم والتطور، وحصد اليوم نجاحاً عالمياً وحقق مركزاً مرموقاً كأكبر مؤتمر ومعرض لطب الأسنان في العالم، وهو أمر نفتخر به كأطباء أسنان في العالم العربي عامةً ودول الخليج خاصةً، ونتمنى لإيدك دبي مزيداً من النجاح والتطور."

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