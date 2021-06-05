الصحة المصرية تحذر من الشيشة: «مليانة كائنات حية دقيقة وتسبب السُّل»

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، "جرافيك" يوضح مخاطر تدخين الشيشة، وتسببها في انتقال العديد من الأمراض الخطيرة والمُعدية، مشيرة إلى أنها «الشيشة مليانة كائنات حية دقيقة تنتقل بين الأشخاص وتسبب الإصابة بالأمراض المُعدية مثل السُّل، والتهاب الكبد سي، وفيروس كورونا».

وشددت الوزارة على أهمية التوقف فورا عن كل أنواع التدخين لحماية الشخص من الضرر الذي قد يتعرض له.

وتعتبر مصر من أكثر الدول التي ينتشر فيها التدخين، ووفقًا لمؤشرات البحث الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة عام 2017، اتضح أن حوالي 25% من الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة 22.8%، ويقدر عدد الوفيات المتعلقة به بنحو 170 ألف حالة سنويا، فيما يتم إنفاق نحو 3.2 مليار جنيه سنويًّا على علاج الأمراض المتعلقة باستهلاك التدخين، وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة.

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