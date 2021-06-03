«حصان طروادة» يقضي على الخلايا السرطانية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

ابتكر علماء من جامعة إدنبرة البريطانية عقار «حصان طروادة» الذي يقتل الخلايا السرطانية والبكتيريا دون أن يسبب الضرر للأنسجة السليمة المحيطة، في تطور يعد بالتوصل إلى علاجات جديدة.

وأشار موقع «يونيلاد» إلى أن الباحثين اكتشفوا أن الجمع بين جزيئة قاتلة للبكتيريا تدعى «SeNBD» مع مركب كيميائي غذائي يمكن أن «يخدع» الخلايا والبكتيريا لالتهام الدواء. وبما أن SeNBD أصغر حجماً من العلاجات الحساسة للضوء فيمكنها اختراق دفاعات الخلية بسهولة أكبر من الجزيئات الأكبر حجماً.

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