عقار "حصان طروادة" للقضاء على الخلايا السرطانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتكر علماء من جامعة إدنبرة البريطانية عقار "حصان طروادة" الذي يقتل الخلايا السرطانية والبكتيريا دون أن يسبب الضرر للأنسجة السليمة المحيطة، في تطور يعد بخلق بعلاجات جديدة.

وأشار موقع "يونيلاد" إلى أن الباحثين اكتشفوا أن الجمع بين جزيئة قاتلة للبكتيريا تدعى " SeNBD " مع مركب كيميائي غذائي يمكن أن "يخدع" الخلايا والبكتيريا لالتهام الدواء.

وبما أن " SeNBD " أصغر حجماً من العلاجات الحساسة للضوء فيمكنها اختراق دفاعات الخلية بسهولة أكبر من الجزيئات الأكبر حجماً.

ويقول سام بنسون الباحث ما بعد الدكتوراه في مركز الالتهابات بالجامعة:" بات بإمكاننا مع (SeNBD) الجمع بين العقار الدوائي المشغل بالضوء والطعام الذي تتناوله الخلايا السرطانية والبكتيرية عادةً.

ويعني ذلك أننا نستطيع إدخال (حصان طروادة) من الباب الأمامي بدلاً من محاولة إيجاد طرق التخبط عبر دفاعات الخلايا."

إضافة إلى حجمها الصغير تعتبر " SeNBD " محسساً ضوئياً بم يعني أنها لا تستطيع تدمير الخلايا إلا بعد تنشيطها بضوء واضح. ويعني ذلك إمكانية تحكّم الطبيب بالأمكنة التي يحتاج لتفعيل العقار فيها.

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