أخطاء في غسيل الملابس تسبب أمراضاً خطيرة

المصدر: وكالات

يقع الكثير من الأشخاص في أخطاء أثناء غسل الملابس أو تجفيفها، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وتسبب أمراضاً جلدية خطيرة للبشرة.

وتناول تقرير نشره موقع "Only My Health"، 6 أخطاء شائعة يرتكبها الكثير من الناس أثناء غسل وتجفيف الملابس وهي كالتالي:

1- استخدام الكثير من المنظفات

يسبب الإفراط في استخدام المنظفات تهيجاً للجلد ومن الممكن أن يؤدي إلى التهابات في البشرة، لذلك ينصح باستخدام المنظفات بكميات متوازنة.

2- عدم تجفيف الملابس بشكل صحيح

تتكون البكتريا الضارة في الملابس بسبب عدم تجفيفها بشكل صحيح، وينتج عنها رائحة كريهة كما أنها تتسبب في ظهور النمل الأبيض؛ نتيجة نمو الفطريات في الملابس.

3- غسل ملابس المرضى بماء بارد

يؤدي غسل الملابس بماء بارد إلى انتشار العديد من الأمراض، لذلك يُنصح باستخدام الماء الساخن للقضاء على مسببات نقل العدوى، كما أنه يجب غسل ملابس المريض أكثر من مرة وتخزينها في أكياس مغلقة.

4- عدم تعقيم الملابس

يجب تنظيف الملابس وتعقيمها بالمنظفات المخصصة لذلك من أجل القضاء على البكتيريا وعدم تكاثرها والحفاظ على الصحة العامة.

5- تجفيف الملابس داخل المنزل

يساعد ضوء الشمس في القضاء على الكثير من البكتيريا، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تجفيف الملابس في ضوء الشمس المباشر ورفعها بمجرد جفافها للحفاظ على ألوانها.

6- تخزين الملابس قبل الغسيل

يسبب تخزين الملابس وتجميعها بشكل غير صحيح لعدة أيام قبل الغسيل في انتشار العدوى، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيروسات.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز