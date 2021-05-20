ماذا يحدث لصحتك عند تناول الكيوي على الريق؟

المصدر: وكالات

يعد الكيوي من الثمار الغنية بالفوائد الغذائية، فهو يحتوي على كمياتٍ وفيرة من الفيتامينات، مثل: فيتامين ج، وفيتامين ك، وفيتامين هـ، كما أنّه يحتوي على الفولات، والبوتاسيوم، والعديد من المواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى أنّه من المصادر الجيدة للألياف.

هناك العديد من الفوائد المحتملة لتناول الكيوي على الريق منها..

1. تعزيز صحة الجهاز التنفسي

من فوائد الكيوي على الريق أنه يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويقلل من خطر الإصابة بأعراض التهابات الجهاز التنفسي، كما أنه يساهم في التقليل من شدة الصفير المرافق للربو؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز من مناعة الجسم.

2. تحسين عملية الهضم

يعد تحسين عملية الهضم أحد فوائد الكيوي على الريق، حيث يحتوي الكيوي على الألياف الذائبة وغير الذائبة التي تساهم في تعزيز حركة الأمعاء ودعم صحة البكتيريا المفيدة. كما يحتوي الكيوي على إنزيم أكتينيدين (Actinidine) الذي يحسن من عمليه هضم البروتينات في المعدة والأمعاء الدقيقة.

3. تعزيز عمل جهاز المناعة

إحدى فوائد الكيوي على الريق أنه يعزز من كفاءة الجهاز المناعي؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الالتهابية.

4. تعزيز صحة القلب والجهاز الدوراني

يعد الكيوي أحد المصادر الغنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم، الأمر الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والتقليل من مستوى الكوليسترول في الدم. كما أن مركب حمض الفوليك (Folic Acid) الموجود في الكيوي يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

5. التقليل من خطر فقدان البصر

إن تقليل خطر فقدان البصر هو أحد فوائد الكيوي على الريق؛ إذ يحتوي الكيوي على مركبي زيازانثين (Zeaxanthin) ولوتين (Lutein) اللذين يساعدان في التقليل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي الذي يسبب فقدان البصر.

6. التسريع من شفاء الجروح

إحدى فوائد الكيوي على الريق أنه يساعد في شفاء الجروح؛ لاحتوائه على فيتامين ج الذي يساهم في بناء الكولاجين، وفيتامين ك (Vitamin K) الذي يحفز عملية تجلط الدم، الأمر الذي يساعد في التسريع من عملية شفاء الجروح.

7. فوائد أخرى

هناك بعض الفوائد الأخرى لتناول الكيوي على الريق، مثل:

يقلل من خطر الإصابة بأنواع من السرطان، مثل سرطان القولون.

يسرع من فترة الشفاء من الزكام والإنفلوانزا.

يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتعرض للكسور.

يساعد في خسارة الوزن.

أضرار الكيوي على الريق

تشمل أضرار تناول الكيوي على الحساسية، إذ يعد الكيوي من الفواكه التي تسبب الحساسية لدى البعض، وقد تتراوح أعراض الحساسية بين الأعراض البسيطة والأعراض الخطيرة، مثل:

الشعور بحكة أو تورم في اللسان أو الفم أو الشفاه.

طفح جلدي.

صعوبة التنفس.

الام البطن والشعور بالغثيان.

الدوار.

محاذير خاصة

كيفية تناول الكيوي على الريق

تقطيع الكيوي إلى شرائح رقيقة وتناولها كطبق جانبي على الإفطار.

صنع سموذي من الكيوي والفواكه الأخرى.

تحضير سلطة تحتوي على قطع من الكيوي والموز.

إضافة قطع الكيوي إلى الزبادي وتناولها على الإفطار.

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