تحذير طبي: الأجهزة المحمولة والساعات الذكية تتسبب في تعطيل أجهزة تنظيم ضربات القلب

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت دراسة حديثة نشرتها جمعية القلب العالمية أن مجموعة المغناطيس الموجودة في بعض الأجهزة المحمولة، وكذلك الساعات الذكية يمكن أن تتسبب في تعطيل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة مزيل الرجفان المزروعة، في الوقت الذي حذرت فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من أن بعض الأجهزة الإلكترونية تؤثر على أجهزة تنظيم القلب المزروعة، خاصة في حالة الاقتراب منها بأقل من 6 بوصات.

ووجدت دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة جمعية القلب (HRS) دليلاً على أن الأجهزة المحمولة قد تتسبب في أن تصبح أجهزة تنظيم ضربات القلب (ICDs) غير صالحة للعمل إذا تم وضعها بالقرب من الجهاز المزروع.

وأجريت هذه الدراسة الصغيرة في مستشفى هنري فورد في ديترويت، وأشارت إلى أن النظم المغناطيسية الجديدة التي تستخدمها الأجهزة المحمولة الجديدة تختلف عن الأجيال السابقة من الهواتف المحمولة، وقد تطرح مشكلات إذا كانت بالقرب من مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة.

وتم اختبار هذه الدراسة للتفاعل مع مريض مع مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان، ووجد الباحثون أنه بمجرد وضع الجهاز المحمول بالقرب من جهاز تنظيم ضربات القلب فوق منطقة الصدر اليسرى، كان هناك تعطيل فوري للجهاز الطبي استمرت طوال مدة الاختبار.

وقال الباحثون إن مصنعي الأجهزة الطبية وأطباء القلب يجب أن يظلوا يقظين في توعية المرضى بهذا التفاعل المهم للأجهزة المحمولة، والأجهزة الذكية الأخرى القابلة للارتداء مع أجهزتهم الإلكترونية القابلة للزرع في القلب.

من جانبها أوصت إدارة الغذاء والدواء (FDA) المرضى بالاحتفاظ بأي أجهزة إلكترونية للمستهلك قد تسبب تداخلا مغناطيسيا، بما في ذلك الهواتف المحمولة والساعات الذكية، على بعد ست بوصات على الأقل من الأجهزة الطبية المزروعة، ولا سيما أجهزة تنظيم ضربات القلب، مشيرة إلى أن العديد من الأجهزة الطبية المزروعة تحتوي على معلومات تمت الموافقة عليها من قِبل (FDA) مكتوبة للمرضى، والتي تحذر المرضى من الاحتفاظ بجميع الهواتف المحمولة والساعات الذكية على بعد ست بوصات على الأقل من الجهاز الطبي المزروع.

كما أوصت بعدم حمل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في الجيب فوق الجهاز الطبي، والتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان المريض يعاني من أي أعراض أو لديه بعض التساؤلات بخصوص المغناطيس في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الطبية المزروعة.

وتهدف الأجهزة الإلكترونية المزروعة بالقلب إلى دعم اضطرابات نظم القلب، مثل بطء أو سرعة ضربات القلب، عندما يتوقف الجهاز عن العمل، قد يعاني المريض من الدوار أو فقدان الوعي أو حتى الموت إذا لم يتم تقديم العلاج عندما تكون هناك حاجة لصدمات منقذة للحياة.

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