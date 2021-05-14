جهاز فريد يحمي من موت القلب المفاجئ

المصدر: وكالات

أعلن المكتب الصحفي لجامعة تومسك التكنولوجية الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا جهازا فريدا لا مثيل له في العالم، يساعد على كشف أي مشكلة في عضلة القلب مبكرا.

وتشير مجلة Measurement، إلى أن هذا الجهاز يدرس بدقة عالية النشاط الكهربائي للقلب وحالة أنسجته، ويكشف أمراض عضلة القلب مبكرا، ما يساعد على تجنب موت القلب المفاجئ، ويمكن استخدامه في البيت أيضا.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تعتبر امراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وأن الوفيات بسبب هذه الأمراض في ازدياد دائم. ومن بين هذه الأسباب الخطيرة ظاهرة تسمى موت القلب المفاجئ (SCD) Sudden cardiac death، التي تحصل خلال دقائق معدودة من دون أي أعراض مبكرة. وغالبا ما يكون السبب احتشاء عضلة القلب.

وكما هو معروف يولد القلب باستمرار نبضات كهربائية تسبب انقباضا وانبساطا في عضلة القلب. وشكل وطول هذه النبضات، يعكس حالة القلب. ولكن الطرق المستخدمة حاليا- تخطيط القلب الكهربائي (ECG) يسجل فقط التغيرات الحرجة، ما لا يسمح بالتنبؤ بالمخاطر المحتملة.

ولكن الجهاز الجديد يمكنه اكتشاف أي تغيرات مرضية في خلايا عضلة القلب مبكرا، التي سابقا كانت تكتشف فقط بالتدخل الجراحي.

وتقول ديانا أفدييفا، المشرفة العلمية على المشروع، مديرة مختبر "الهندسة الطبية" في الجامعة، "لأجهزة التشخيص المبكر التي تساعد على بدء العلاج مبكرا عندما لا يزال بالإمكان استعادة عمل الخلايا بالأدوية، أهمية خاصة. ونحن أول من اكتشف طريقة لعمل ذلك من دون تدخل جراحي ودون إدخال قطب كهربائي عبر الوريد. لأن الجهاز الجديد يعطينا في الوقت الفعلي تخطيطا كهربائيا عالي الدقة للقلب ويسجل القدرات الدقيقة بمستوى 0.3 ميكروفولت بطول من 0.1 ميللي ثانية. والأجهزة المستخدمة حاليا غير قادرة على ذلك. أي لا مثيل في العالم لهذا الجهاز".

وتضيف، "كما في أجهزة (ECG)، استخدمنا أقطاب كلوريد الفضة ولكن ذات مقاييس نانوية، في كل مستشعر 16 شريحة خزفية رقيقة، في مساماتها الملايين من دقائق الفضة النانوية، وكل منها قطب كهربائي لتقوية حقل القلب. كما تخلينا عن الفلترات التي تكبح الضوضاء، لأنها في أجهزة (ECG) تشوه كثيرا المؤشرات الدقيقة".

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