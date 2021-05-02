طابعة ثلاثية عالية السرعة للخلايا الجذعية

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختبرت شركتا نانو ودايمنشن بنجاح طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد للخلايا الجذعية تمهد لإمكانية طباعة الأنسجة الكبيرة والأعضاء.

وقالت الشركتان «الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد التي تتيحها تقنيات الشركتين تعطي نانو دايمنشن وأكسيلتا القدرة على تسريع التصنيع عالي الوضوح والجودة لمنتجات خلوية حية».

وبحسب اي.دي.تك اكس يمكن استخدام تلك التكنولوجيا في الاكتشاف والاختبار ما قبل السريري للعقاقير واختبار سلامة مستحضرات التجميل وفحوصات السموم وطباعة الأنسجة ورقائق زرع الخلايا بالموائع الدقيقة.

وتم استخدم طابعات ثلاثية الأبعاد بالفعل في تخليق الخلايا الجذعية للأغراض البحثية تقول نانو دايمنشن إن التجربة التي أجريت بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية الإسرائيلية أكسيلتا تظهر أن طابعتها المعدلة قادرة على الإنتاج السريع لكميات كبيرة من الخلايا عالية الوضوح.

وقال أميت درور الرئيس التنفيذي لنانو دايمنشن إن الشركتين تستطيعان عن طريق المزج بين قدرات الطباعة السريعة لنانو دايمنشن وتقنيات زراعة الخلايا الجذعية لاكسيلتا «إتاحة الطباعة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية وأحجام كبيرة».

وقالت الشركتان إنهما ستدرسان إقامة كيان جديد لكنهما لا تنويان ضخ استثمارات كبيرة بشكل مباشر لتوسعة هذا النشاط بل ستجمعان التمويل بشكل منفصل لصالح الكيان المشترك.

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