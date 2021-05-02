علماء يطورون شريحة كمبيوتر تشبه المخ البشري

المصدر: دبي _ البيان الصحي

طور مجموعة من العلماء الصينيين شريحة كمبيوتر تعمل إلى حد كبير مثل المخ البشري الذي يعد أعقد نظام كمبيوتر في العالم حاليا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الفريق العلمي يضم باحثين من جامعات «هانجزو ديانزي» و«زيجيانج» في إقليم زيجيانج شرق الصين ويسعى الفريق إلى تطوير الشريحة الجديدة التي تسمى «داروين»، حيث بدأ العمل فيها منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة الأنباء عن الدكتور ما دي من جامعة هانجزو ديانزي قوله إن الشريحة «تستطيع القيام بمهام الذكاء الصناعي بنفس طريقة شبكة الأعصاب الموجودة في المخ البشري حيث تتواصل الأعصاب مع بعضها البعض من خلال نقاط التشابك العصبي.

يذكر أن هذه الشريحة البلاستيكية السوداء التي يقل حجمها عن حجم»الدايم«وهو عملة معدنية من فئة 10 سنتات أمريكية مزودة بعدد 2048 خلية عصبية و4 ملايين نقطة تشابك عصبي وهما المكونان الأساسيان للمخ البشري.

ويقول الباحث شين جونشينج من جامع زيجيانج، إنه بهذه الشريحة يمكن لأي جهاز كمبيوتر القيام بالعديد من المهام مع كميات قليلة من الكهرباء»كما يمكنه معالجة المعلومات الغامضة التي تفشل شرائح الكمبيوتر التقليدية في معالجتها«، مثل التعرف على الأرقام التي يكتبها أشخاص مختلفون والتمييز بين الصور المختلفة وتحريك الرموز على شاشة الكمبيوتر باستخدام إشارات من مخ المستخدم.

ويقول ما دي، إن الشريحة المشابهة للمخ البشري قد تستخدم في أجهزة الإنسان الآلي وأنظمة الذكاء الصناعي وواجهات الدماغ الحاسوبية، لكن عملية تطويرها مازالت في مرحلتها الأولى.

وأشارت»شينخوا«إلى أن الشريحة التي تشبه المخ البشري التي طورتها شركة آي.بي.إم الأميركية باسم»ترو نورث«(الشمال الحقيقي) في قائمة التقنيات التي تحظر السلطات الأميركية تصديرها إلى الصين وهو ما دفع العملاء الصينيين إلى بدء تطوير شريحة مماثلة خاصة بالصين.

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