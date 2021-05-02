النساء يحرقن الدهون أثناء التمرين أسرع من الرجال

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الرجال يحتاجون لبذل مجهود أكثر من النساء لحرق مخزون الدهون لديهم.

أثناء اختبارات ركوب الدراجات في جامعة باث، تم قياس مستويات أكسدة الدهون لدى 73 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 19 و 63 عاماً، 32 منهم من النساء.

وبحسب الباحثين، تميل النساء إلى حرق المزيد من الدهون عند ممارسة الرياضة مقارنة بالرجال في فترة زمنية محددة، لأنهن يعتمدن بشكل أكبر على الدهون كمصدر للوقود أثناء التمرين.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور جافير تي غونزالس، إن فريقه اختبر نمط الحياة والعوامل البيولوجية للمشاركين في الدراسة، عبر المشاركة في اختبار اللياقة البدنية لركوب الدراجات وقياس المؤشرات الرئيسية لأجسامهم.

ووجد الباحثون أن وجود البروتينات في العضلات التي تشارك في تكسير الدهون المخزنة إلى أحماض دهنية أصغر، يرتبط بقدرة أكبر على حرق الدهون. وأظهرت النساء معدلات أكسدة للدهون أعلى من معدلات أكسدة الدهون لدى الرجال، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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