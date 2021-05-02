«صحة دبي» تستحدث مركزاً متخصصاً لغسيل الكلى في البرشاء

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت هيئة الصحة بدبي عن بدء تشغيل مركز غسيل الكلى في منطقة البرشاء اعتباراً من منتصف مايو المقبل، فيما أبرمت الهيئة عقد شراكة مع مجموعة «ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز»، يقضي بتولي المجموعة عملية إدارة وتشغيل المركز، ضمن المعايير والشروط المعتمدة والمتفق عليها والتي تستهدف توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية وأعلى خدمات الجودة للمرضى.

جاء عقد الشراكة ضمن المناقصة العامة التي سبق وأن طرحتها الهيئة، ضمن مساعيها الحثيثة وحرصها على منح القطاع الصحي الخاص دوره في أعمال التحديث والتطوير والتحولات النوعية التي تشهدها الساحة الطبية في دبي.

وقع العقد في مقر إدارة الهيئة، أخيراً، عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن مجموعة «ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز»، دافيد جون هادلي المدير العام للمجموعة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وعقب التوقيع، قال عوض الكتبي إن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة وله دوره الحيوي في التطوير والتكامل، وفي تحقيق أهداف وتطلعات دبي في الوصول لمستقبل صحي أفضل.

وأضاف: للقطاع الصحي الخاص إمكانياته وخبراته، وأنه من المفيد إيجاد مساحة رحبة بينه وبين الهيئة لتبادل الخبرات والتجارب، موضحاً أنه من هذا المبدأ الذي تؤمن به «صحة دبي» تم التعاقد مع مجموعة «ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز»، لتشغيل مركز غسيل الكلى.

حرص

وأكد الكتبي حرص الهيئة على تعزيز قدرات المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة وتمكينها من المشاركة في تطوير وتكامل أنظمة الرعاية والخدمات الطبية، موضحاً أن هذا التوجه هو الذي يخلق المنافسة الإيجابية بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التي تصب بدورها في مصلحة المتعاملين، وتمنح المرضى فرص الاختيار بين أفضل الخدمات الطبية المتوفرة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز غسيل الكلى في منطقة البرشاء، قد ساهم في تأسيسه أبناء المرحوم عبد السلام رفيع وتم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى المستويات، بما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة، وهو يشتمل على 60 سريراً لغسيل الكلى.

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