مشاكل الفك والأسنان قد تسبب آلاماً في الظهر

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

قالت الرابطة الاتحادية للمتخصصين في العلاج الطبيعي المستقلين: إن مشاكل الفك وتشوهات الأسنان فيما يعرف (بخلل المفصل الصدغي الفكي) قد تسبب آلاماً في الظهر أيضاً، وهو خلل يُصيب عضلات المضغ والمفصل الصدغي الفكي، وقد تمتد آثاره لتشمل العمود الفقري أيضاً.

وتشمل الأعراض الأخرى لهذا الخلل صرير وآلام الأسنان، وآلام عضلات المضغ، أو مفصل الفك، والصداع، وطنين الأذن، بالإضافة إلى أصوات طقطقة في الفك، ومحدودية حركته.

وأوضحت الرابطة أن لخلل المفصل الصدغي الفكي أسباباً عدة، مثل وضعية الجسم الخاطئة، وقضم الشفاه، والأظافر، والأقلام، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

ويعالج خلل المفصل الصدغي الفكي بالعلاج الطبيعي، كما يمكن اللجوء إلى جبيرة الأسنان.

وإذا كان سببه التوتر النفسي، فيمكن اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا، والتأمل.

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