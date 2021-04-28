5 أطعمة تحارب النسيان

المصدر: البيان الإلكتروني

النسيان مشكلة تواجه العديد من الأشخاص ليس فقط كبار السن، ومن المؤكد أن اتباع نظام غذائى صحي وتناول أطعمة ومشروبات معينة يمكن أن تساعد على تحسين وظائف المخ وتنشيط الذاكرة، وهناك 5 أطعمة تساعد على محاربة النسيان وفقًا لما ذكره موقع "اليوم السابع".



1- البيض



يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ ومنها فيتامين ب6 وب12 والفولات والكولين، حيث يساعد الكولين الجسم بانتاج الأسيتيل وهي النواقل العصبية التي تعمل على تنظيم المزاج وتنشيط الذاكرة، ويتركز الكولين بشكل أساسي في صفار البيض.



2- الخضراوات



ينصح الخبراء بتناول كميات كبيرة من الخضراوات خاصة ذات اللون الأخضر والتي تساعد في تقليل خطر تضرر الدماغ وتراجع الذاكرة، مثل البروكلي والكرنب والفلفل الرومي والسبانخ، حيث أنها مفيدة جدًا للذاكرة.



3- الأسماك الدهنية



تناول الأسماك مثل السلمون والسردين مهم جدًا لتنشيط الذاكرة ومكافحة النسيان نظرًا لاحتوائها على أوميجا 3 التى تُعزز وظائف المخ بما يساعد في تنشيط الذاكرة وعدم النسيان، حيث ينصح بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعيا.



4- المكسرات



تعد المكسرات مصدر مهم لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة ويساعد في تقليل القصور الإدراكى الذى يحدث مع تقدم العمر، حيث أثبتت دراسات أجريت عام 2016 أن اللوز أحد أشهر أنواع المكسرات يعمل على تنشيط الذاكرة بشكل ملحوظ.



5- التوت



تشير العديد من الدراسات إلى قدرة التوت على تعزيز الذاكرة وتجنب النسيان نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تعمل على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

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