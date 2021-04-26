منها الخبز.. أطعمة تسبب ظهور حب الشباب على الوجه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت خبيرة تجميل روسية عن المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية، ومنها الخبز.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبب التخمر، مثل الخبز والمعجنات والنبيذ والشمبانيا، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات. ويمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية، بدلا من الخبز الذي تستخدم في صنعه الخميرة المحبة للحرارة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطا في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر. ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماما، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير، وفق "روسيا اليوم".

وتقول، "يؤثر ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء وهذا يحصل بصورة دورية، في نفاذيتها، ما يسبب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات، بل وإلى الأمراض الجلدية والحساسية والاكزيما".

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