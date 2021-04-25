مركز دبي للإخصاب.. خدمات متميزة بمعايير عالمية

المصدر: (دبي - البيان)

يعد مركز دبي للإخصاب أحد المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي، وأحد المراكز الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم في علاج العقم، وأحد نوافذ الأمل للآلاف من الباحثين عن الإنجاب والسعادة بالأبناء من داخل الدولة وخارجها.

مركز دبي للإخصاب، لا يشتمل على أحدث التقنيات والحلول الذكية فقط، ولا يتميز بمناخه الصحي وفخامته فقط، بل بإدارته ونخبة المتخصصين القائمين عليه.. مركز دبي للإخصاب أصبح الآن في مبناه الجديد معادلة صعبة على ساحة التنافسية، في أحد أهم التخصصات الطبية الدقيقة، والمركز يتميز بأرقى الخدمات والمواصفات عالمية المستوى.

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