نصائح تساعد في حماية الجسم من الجفاف أثناء الصيام

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

تعتبر مشكلة العطش من أكثر المشاكل التي يعاني منها الصائم في شهر رمضان وتحديداً حين يكون الشهر في فترة الصيف وساعات الصوم طويلة، وفي هذا السياق، قدّم موقع «24» مجموعة من نصائح التغذية تساعد في حماية الجسم من الجفاف خلال ساعات الصيام الطويلة والتي يمكن اتّباعها من فترة بعد الإفطار إلى فترة السحور:

- تناول الفاكهة بدلاً من الحلويات خلال أمسيات هذا الشهر، وخاصة: العنب، والبطيخ، والفريز، والشمام، والتفاح.

- احرص على أكل سلطة الخيار والبندورة، والخضروات الغنية بالماء مثل البطاطا والقرنبيط والبروكلي.

- اشرب اللبن الرائب، والحليب، وعصائر الفاكهة الطبيعية.

- تجنّب التوابل الحارة والإفراط في إضافة الملح حتى لا تشعر بالعطش لاحقاً.

- بعد 10 دقائق من الانتهاء من وجبة الإفطار الأساسية، ابدأ بشرب لتر من الماء خلال الساعة التالية، فالجسم يحتاج 3 لترات من الماء كل يوم.

- لا تضف السكر للعصائر أو للبن، وتناول الحلوى باعتدال شديد لأنّ كثرة السكر تزيد العطش، واجعل الأولوية للتمر كمصدر للسكريات.

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