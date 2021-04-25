5 أطعمة غنية بفيتامين «A» ضرورية لصحة الجسم

المصدر: دبي – البيان الصحي

يحتاج الجسم خاصة بعد الصيام لمزيج متوازن من العناصر الغذائية المختلفة للاستمرار في العمل، وفيتامين (A) هو أحد المركبات المهمة المطلوبة للحفاظ على صحة الجسم الداخلية. تبلغ الحصة اليومية الموصى بها لفيتامين (A) عند الرجال 900 ميكروجرام والنساء 700 ميكروجرام والمراهقين والأطفال 300 ــــ 600 ميكروجرام. فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي الغني بفيتامين (A) للحفاظ على أعضاء الجسم الداخلية وفقاً لمجلة «نيو هيلث نيوترشن».

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر على نسبة عالية من فيتامين (A)، كما يعتبر مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة والكالسيوم.

الحليب

يحتوي الحليب، خاصة الحليب منزوع الدسم، على نسبة عالية من فيتامين (A). ويعتبر الحليب، كذلك، مصدراً غنياً للمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام.

البروكلي

يندرج البروكلي ضمن قائمة الخضروات الأكثر قيمة غذائية. إلى جانب كونه مصدراً غنياً بفيتامين A، فإن البروكلي غني أيضاً بالفيتامينات B وC وE وK، وهو خيار صحي وسهل لإضافته إلى نظامك الغذائي.

المأكولات البحرية

تعد الأسماك، مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسلمون والتونة، مصدراً غنياً بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الجزر

الجزر مصدر ممتاز لمركب يسمى بيتا كاروتين، يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين A، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتعزيز صحة العين.

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