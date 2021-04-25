«صحة دبي» تستضيف الاختبار السريري لشهادة اختصاص طـب الأســرة

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

عقدت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والبحوث، أخيراً، الامتحان السريري النهائي لشهادة اختصاص طب الأسرة التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بمشاركة 40 طبيباً من داخل الدولة، من أصل 322 طبيباً من أطباء الإقامة المسجلين في شهادة اختصاص طب الأسرة تم توزيعهم على 10 مراكز للامتحانات على مستوى الوطن العربي.

وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والبحوث في هيئة الصحة بدبي، رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية إن الامتحان الذي عقدته الهيئة في مستشفى دبي ضم دفعتين متتاليتين لعامي 2019 و2020 بمجموع 40 متقدماً للامتحان وبينهم 38 مواطناً. وأوضحت أن الامتحان يُشرف عليه 15 مُمتحِناً خارجياً من الدول العربية كافة ومنها: البحرين، والسعودية، وقطر، ولبنان، مصر، والأردن. كما شارك أطباء من دولة الإمارات العربية المتحدة في الإشراف على مراكز الامتحانات في الدول العربية الأخرى مثل: عُمان، والسعودية، والعراق والبحرين.

وأشادت الدكتورة وديعة شريف بالجهود التي قدمتها طواقم مستشفى دبي لإنجاح هذا الامتحان الذي عُقد وأول مرة بصورة افتراضية وذلك تماشياً مع ظروف جائحة كورونا واتباع الاحترازات وللحفاظ على سلامة الجميع، معربة عن شكرها وتقديرها للدكتورة مريم الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي وطاقم المستشفى لدعمهم الكبير لتسهيل عقد هذا الامتحان بالطريقة المثلى التي تعكس تفوق دبي وقدرتها على الاستجابة والتعاطي مع مختلف الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد - 19.

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