«صحة دبي»: يجب مراعاة خصوصية كبار السن في ظل جائحة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

شددت هيئة الصحة بدبي على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة «كوفيد 19»، في التعامل مع كبار السن، خلال عادات الشهر الفضيل، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما طالبت المخالطين لأي شخص مصاب بضرورة عزل نفسه في غرفة منفصلة مباشرة والإسراع في عمل فحص PCR، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يتوجب على المصاب البقاء في العزل الصحي، سواء في المنزل أو منشأة العزل المؤسسي لمدة لا تزيد على 10 أيام حتى في حال عدم ظهور أعراض للفيروس، خاصة وأن «كوفيد 19» يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة، حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى وتنخفض بسرعة ما بين اليومين «السابع والعاشر» من المرض، ولذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام تفادياً للمخالطة وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

مناعة

وقالت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إن جميع الدراسات العلمية أكدت أن فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تضرراً بالمرض بسبب انخفاض نسبة المناعة لديهم، وبالتالي علينا المحافظة عليهم من خلال عدم مخالطتهم، مشيرة إلى أن معظم حالات الوفاة من مرض «كوفيد 19» المبلغ عنها تكون عند البالغين 65 عاماً وأكثر.

وقالت إن هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للمحافظة على جيل الآباء والأجداد ومنها يجب على كبار السن التزام منازلهم، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصاً على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح لمواجهة مرض «كوفيد 19».

وأوضحت: يجب تكليف أحد أفراد العائلة بالخروج وإحضار المستلزمات الضرورية للمسن، بما في ذلك الأدوية وغيرها، ويجب على جميع أفراد عائلة كبار السن أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين والنظافة وغيرها بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم، كما يجب تجنب تقبيل أيدي المسنين، والوجه وغير ذلك، والتأكد من أخذ قسط كافٍ من النوم وتناول الغذاء الصحي.

وشددت العوضي على ضرورة متابعة حالة كبار السن اليومية، وخاصة درجة الحرارة للكشف المبكر عن أية أعراض وأخذ العلاج الطبي مبكراً، والابتعاد بكبار السن عن اللقاءات الاجتماعية أو التجمعات الكبيرة والزيارات الأسرية المتكررة، كما يجب على كبار السن الالتزام بتناول أدويتهم بانتظام، وإلغاء مواعيد الطبيب غير الضرورية.

تكنولوجيا

أفادت الدكتورة هند العوضي بأن على الأسرة التأكد من أن كبار السن لا يشعرون بالوحدة بالرغم من تواجدهم في المنزل ومساعدتهم للبقاء سعداء عن طريق استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية لإجراء مكالمات عن طريق الفيديو، والاهتمام بطريقة تغذيتهم، حيث يجب أن تحتوي الوجبة على الفيتامينات والمكملات الغذائية.

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