نصائح لتطوير مهارات مريض الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

يعد مرض الزهايمر من أكثر أنواع الخرف شيوعاً، وهو يحدث بسبب موت الخلايا العصبية في المخ، ولا سيما مع التقدم في العمر. وأوضحت بحوث الزهايمر الألمانية أن أبرز أعراض الزهايمر تتمثل بالنسيان وفقدان القدرة على التوجيه بالإضافة إلى مشكلات اللغة والإدراك، ما يُعوّق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي إلى حد بعيد.

وأشارت البحوث إلى أن مرض الزهايمر لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف أعراضه من خلال مفهوم علاجي يقوم على العلاج الدوائي والعلاج غير الدوائي، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرات المعرفية كتمارين اللياقة الذهنية مثل: (ألعاب الكلمات والمسائل الحسابية)، والقدرات الجسدية مثل: (العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات والتوازن)، ومهارات التواصل الاجتماعي مثل: (الغناء والعزف والرقص وتحضير الطعام في مجموعات).

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