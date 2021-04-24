المشروم يقي من السرطان

المصدر: وكالات

كشفت دراسة جديدة ان تناول قطعة من المشروم متوسط الحجم في اليوم من شأنه الإقلال من خطر الإصابة بالسرطان لنسبة تبلغ 45 %، وهذه الدراسة تضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن إضافة المشروم إلى الوجبات اليومية يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأجريت تحليلات بواسطة خبراء أمريكيين لـ17 دراسة حول السرطان تلك التي نشرت في الفترة من 1966 إلى 2020 للوقوف على الصلة بين استهلاك المشروم والحد من الإصابة بمرض السرطان.

وخلص فريق البحث من معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان إلى أن تناول 18 غراما فقط من المشروم يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السرطان لنسبة تبلغ 45 %.

ويعادل 18 غراما ما يقرب من ثمن إلى ربع كوب ممتلئ من المشروم، أو ربما المشروم الواحد من الحجم المتوسط من فصيلة (غاريقون ثنائي البوغ).

وكانت العديد من الدراسات السابقة قد ربطت بين تناول المشروم وبين مخاطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا وعنق الرحم. وعندما جرى فحص أنواع بعينها من مرض السرطان، لاحظ الباحثون وجود روابط قوية بمرض السرطان.

ومع ذلك، قد يرجع ذلك إلى أن أغلب الدراسات السابقة لم تشتمل على أشكال أخرى من السرطان. ومن شأن الدراسة الجديدة أن تكون مفيدة في استكشاف المزيد من الآثار الوقائية للمشروم مع المساعدة في صياغة نظام غذائي أفضل.

وخلص فريق البحث في الدراسة المنشورة في مجلة «أدفانسيس إن نوتريشن» العلمية إلى أن: "ربما تشير الأدلة إلى رابطة بين ارتفاع تناول المشروم وانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان، لا سيما سرطان الثدي، وإلى دور وقائي محتمل للمشروم في النظام الغذائي اليومي".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز