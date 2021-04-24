أطعمة يتناولها الجميع في الفطور الرمضاني.. ويحذر منها الأطباء

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتبر وجبة الفطور على المائدة الرمضانية من أهم الوجبات بالنسبة للصائم، حيث يجب أن توفر له قيمة غذائية عالية من دون التسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي للإنسان.

تشبه حالة الصائم في رمضان قليلا حالة الإنسان عند تناول وجبة الفطور الصباحية على معدة خاوية، خصوصا إذا كان رمضان في فصل الصيف أو الربيع، كما هو الحال في شهر رمضان الحالي.

ويحذر المختصون من بعض الوجبات أو الأطعمة التي لا يجب تناولها على معدة فارغة بسبب المشكلات التي من الممكن أن تسببها بفضل طبيعتها.

وأشار الدكتور المتخصص بالتغذية في المركز الطبي الجراحي لأمراض الجهاز الهضمي، دومينغو كاريرا إلى أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة نظرا لسلبياتها الكثيرة.

تتميز المائدة الرمضانية العربية باتساعها وتنوعها وتشمل العصائر والحلويات والوجبات الشهية، لذلك من المرجح أن تتضمن هذه المائدة المتنوعة بعض الأطعمة التي من الممكن أن يسبب تناولها مشكلة على معدة فارغة، بحسب موقع "alimente".

الخبز الأبيض

يعتبر الخبز الابيض من الأطعمة الشائعة جدا في المجتمعات العربية، لكن الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون أن الخبز الأبيض يحتوي على الكربوهيدرات المكررة، والتي يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى ارتفاع سريع في مستويات الغلوكوز والأنسولين، في جسم الإنسان، والتي تنخفض بعد ذلك وتسبب الشعور بالجوع بعد وقت قصير جدا مما يجعل الإنسان يتناول الطعام مرة ثانية ويصاب بحالات من التخمة.

القهوة أو الشاي

أكد الدكتور كاريرا أن المشروبات التي تحتوي على مادتي الكافيين والثيانين يجب تجنبها على معدة خاوية، ومن المعروف أن الكثيرين يفضلون شرب كأس من الشاي أو القهوة مع التدخين بعد ساعات من الانقطاع عن التدخين، لكن هذه المشروبات تسبب الحموضة لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة، لذلك لا ينصح بتناولها في حال كان الشخص يعاني من مشكلات في المعدة.

المعجنات

تعتبر المعجنات من الوجبات الشهيرة عربيا، وتتخذ الكثير من الأصناف، مثال "المناقيش" و"السمبوسة" و"الفطائر" وغيرها الكثير، وهي من الأطعمة الشائعة في الوجبات الصباحية، لكن الدكتور كاريرا نوه إلى ضرورة تجنبها على معدة فارغة لأنها تحتوي على دهون تحفز إفراز حمض المعدة ما يسبب الضيق في أغلب الأحيان.

المشروبات الغازية

بعد الصيام الطويل يكون الجسم بأمس الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، وبالرغم من تفضيل شرب المياه بعد الصيام إلا أن البعض يفضل تناول المشروبات الغازية مع تناول الطعام، لكن الدكتور كارير جذر من أن تناول المشروبات الغازية على معدة خاوية يؤدي لحدوث تهيجات شديدة في الغشاء المخاطي للمعدة ويزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك، لذلك يجب تناول هذه المشروبات بعد التأكد من تناول وجبة جيدة.

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