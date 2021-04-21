ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بعد الإفطار؟

المصدر: وكالات

لم تحدد الدراسات وقتاً مُعيّناً لشرب الشاي الأخضر، لكنّ اختيار أوقاتٍ مُعيّنةٍ لشُربه قد يؤدي إلى الاستفادة منه بشكلٍ أكبر، كما قد يؤثر وقت شربه في الأعراض الجانبية السيئة التي قد يُسببها، إذ يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين التي تمتلك خصائص مُنبّهة ومُنشطة، وعلى عكس المشروبات الأخرى التي تحتوي على مُركب الكافيين كالقهوة، فإنّ الشاي الأخضر يحتوي على مُركبٍ يُسمّى L-Theanine، وهو حمضٌ أمينيٌّ يمتلك خصائص مُهدئة، ويُساعد هذا المُركب مع الكافيين على تحسين عمل الدماغ والمزاج من دون التسبُّب بالآثار السلبية التي تصاحب استهلاك الكافيين وحده.

ويساعد مركب (الإيبيغاللوكاتيشين EGCG) الموجود في الشاي الأخضر، على ضبط نسبة السكر في الدم. ويجب عدم التقليل من شأن قدرة جسمكِ على الخلط بين الجوع والعطش. كما أنّ شرب الشاي كتحلية فكرة رائعة أيضًا، فبدلًا من تذوق الكعكات الحلوة، فإنّ شرب الشاي عادةً، أفضل لترسيخها بعد نهاية كل وجبة.

وبعد تناول وجبة دسمة وكبيرة، يمكنك شرب كوب من الشاي الأخضر لتقليل فرص إصابتكِ باضطراب في المعدة.

وهناك عدد من الدراسات التي أثبتت أنّ شرب الشاي الأخضر يحسّن أو يزيد مستوى الكولسترول الجيد ويخفض ذلك السيئ.

المشروب الساخن المعطر مثل الشاي الأخضر، يتيح لكِ إتمام الوجبة بنكهة خفيفة. فبعد تذوق كل أنواع النكهات الموجودة في الطبق، فإنَّ الاستمتاع بالنكهة العطرية البسيطة أمرٌ رائع. وإذا كنتِ قد تناولت شيئًا من التوابل أو له رائحة كريهة، يمكن للشاي الأخضر أن يحسّن رائحة الفم.

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الجيدة، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، وإنقاص الوزن بشكل صحي، ولكن الشاي الخضر لا يساعد على خسارة الوزن فقط فهو يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى.

إذا كنت تبحث عن مشروب لخفض الوزن الزائد اشرب الشاي الأخضر مع شرائح الليمون، فـ الشاي الأخضر يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون.

واقترحت إحدى الدراسات أن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا قد يؤدي إلى انخفاض الوزن، ولكن إذا كنت تعاني من نقص الحديد اشرب الشاي الأخضر بعد وجبة الإفطار بساعتين او أكثر وليس قبل ذلك.

فوائد الشاي الأخضر

يساهم الشاي الأخضر في الشعور بالشبع وتخفيف الوزن

يحمي من الإصابة بالإمساك



يحمي من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان مثل سرطان المريء والمعدة والقولون

يساهم في ترطيب الجسم، ويحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الصحية.

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