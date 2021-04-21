بماذا يشعر الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية؟

المصدر: وكالات

تحدث النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدودًا. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، والتي تكوِّن لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية).

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكِّل جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي تدفُّق الدم المتقطع إلحاق ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

كما أن النوبة القلبية، والتي يُطلق عليها أيضًا احتِشاء عضل القلب، قد تكون مميتة، ولكن العلاج قد تحسن بِشكلٍ كبير على مدار السنين.

وحسب مجلة "ميديك فوروم" الطبية، أخبر مجموعة من العلماء عن المؤشرات التي يشعر بها الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية، حتى يتفطن لحالته ويطلب الإسعاف فورا. وإليك أهم المؤشرات:

- ألم في منطقة الصدر: يمكن الشعور به أيضا في الذراع اليسرى والفك السفلي.

- تغير في التنفس: يحدث الاختناق والشعور بنقص الهواء وعدم القدرة على التنفس بعمق.

- الدوخة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير في المشي وفقدان التوازن والسقوط.

- الخوف: قد تشعر بالكآبة أو الإحساس بحالة من الذعر المفاجئ دون سبب واضح.

كما ذكر الأطباء أن التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والاستعداد الوراثي تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

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