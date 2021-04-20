النوم المتقطع يعرض النساء لخطر الموت المبكر

المصدر: وكالات

توصلت دراسة حديثة تم نشر نشرها "الثلاثاء" في مجلة القلب الأوروبية، إلى أن النوم المتقطع يمكن أن يسهم في زيادة مخاطر الوفاة من أمراض القلب، خصوصاً عند النساء.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد فحص الباحثون بيانات النوم لأكثر من 8000 رجل وامرأة.

وتمت متابعة المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 64 و83 عاماً، لمدة تتراوح بين ستة أعوام و11 عاماً.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي عانين من النوم المتقطع بشكل متكرر كان لديهن خطر مضاعف تقريباً للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بخطر تعرض باقي الإناث من عموم السكان لهذه الأمراض.

وكان الارتباط أقل وضوحاً عند الرجال، وزاد خطر تعرضهم للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما يزيد قليلاً عن الربع مقارنة بعامة السكان الذكور.

وقال دومينيك لينز، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ماستريخت في هولندا، الذي قاد فريق الدراسة، «إن أحد المحفزات الشائعة للاستيقاظ أثناء النوم هو انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب يعاني منه الكثير من الأشخاص ينتج عنه توقف التنفس لعدة ثوانٍ ما يدفع الشخص للاستيقاظ لتغيير وضعية نومه، وإعادة فتح مجرى الهواء العلوي».

وأضاف لينز: «هناك أيضاً أسباب شائعة أخرى للاستيقاظ ليلاً أبرزها التلوث الضوضائي الذي قد يتعرض له الشخص أثناء الليل، مثل ضوضاء الطائرات الليلية، وكذلك شعور الشخص بالتوتر أو القلق من شيء ما».

وتابع: «عادة ما يشعر الناس بالإرهاق والتعب في الصباح بسبب تقطع نومهم، الأمر الذي قد يصيبهم بمرور الوقت بأمراض القلب».

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