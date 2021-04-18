«صحة دبي» تحدد ساعات العمل بمنشآتها الطبية خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً، حددت فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.

وكلّف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL)، وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة، بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى راشد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفي مستشفى لطيفة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفي مستشفى دبي ومستشفى حتا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، وفي عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يتخللها استراحة الإفطار من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، بينما ستكون خدمات الطوارئ وإدخال المرضى والصيدلية والأشعة والمختبر بمستشفى حتا على مدار الساعة.

رعاية أولية

كما حددت الهيئة ساعات العمل على مدار الساعة في كل من مركز البرشاء الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز مطار دبي الصحي، كما سيكون العمل على مدار الساعة بمراكز تقييم (كوفيد19) (مركز الخوانيج الصحي، مركز البدع الصحي، مركز البلدية). وحددت الهيئة ساعات العمل في كل من مراكز: المزهر الصحي، والمنخول، وند الشبا، والصفا، والطوار، وزعبيل، والليسيلي، من الأحد إلى الخميس على فترتين الأولى: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة مساء، ويومي الجمعة والسبت سيكون العمل بمركز الليسيلي الصحي على فترة واحدة من الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة مساء. بينما سيكون العمل بمركز الممزر الصحي (خدمات تطعيم الأطفال وعيادات الحوامل) من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء.

رعاية تخصصية

وأعلنت هيئة الصحة بدبي ساعات العمل بمراكز الرعاية الصحية التخصصية، حيث سيكون العمل بمركز دبي للسكري من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، بينما سيكون العمل في كل من مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز دبي للإخصاب، ومركز سعادة كبار المواطنين، ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفي مركز الثلاسيميا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للمرضى الداخليين والخارجيين، وفي مركز دبي للطب التكميلي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.

كما سيتم تقديم خدمات التطعيم بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على فترتين: الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء، والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

كما أعلنت هيئة الصحة بدبي أن أوقات العمل بمركز دبي للتبرع بالدم خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر لغير الصائمين، ومن الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل للصائمين وغير الصائمين.

فحص (كوفيد19)

كما أعلنت هيئة الصحة بدبي عن ساعات العمل بمراكز فحص (كوفيد19)، حيث سيكون العمل بمركز نادي النصر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفي مجلسي الراشدية وميناء جميرا -‏ المنطقة الأولى من الساعة الثامنة مساء وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وفي مركز مول الإمارات وديرة سيتي سنتر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء.

تطعيم (كوفيد19)

وحددت الهيئة ساعات العمل بمراكز التطعيم ضد (كوفيد19) من الأحد إلى الخميس على فترتين، الفترة الأولى: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وأيام الجمعة والسبت ستقتصر ساعات العمل على الفترة المسائية، بينما سيقتصر العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان على الفترة الصباحية وستكون المراكز مغلقة يومي السابع والثامن من شهر مايو المقبل.

لياقة طبية

كما أعلنت الهيئة دوام مراكز فحص اللياقة الطبية خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيكون الدوام بمركز المحيصنة على مدار الساعة من السبت إلى الأربعاء باستثناء فترتي الإفطار والسحور بين الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء، ومن الثالثة حتى الخامسة صباحاً، ويوم الخميس إلى الساعة الخامسة مساء، بينما سيكون المركز مغلقاً يوم الجمعة.

كما حددت الهيئة ساعات العمل بمركز القوز التجاري من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وفي مركز الراشدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء، بينما سيكون العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً في كل من مراكز قرية المعرفة، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومركز أكسس لخدمات اللياقة الطبية، ومركز الإمارات لخدمات اللياقة الطبية، وفي مركز سالم الذكي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، بينما سيكون العمل في مركز دائرة الأراضي والأملاك لخدمات اللياقة الطبية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.كما حددت الهيئة ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر في كل من مراكز الليسيلي الصحي، والمركز الطبي في مطار دبي، ومركز دبي المالي العالمي لخدمات اللياقة الطبية، بينما سيكون العمل في كل من مركزي القرهود والنهدة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساء، وفي مركز طيران الإمارات من الساعة السابعة والنصف وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً من الأحد إلى الخميس، وفي مركز زعبيل الصحي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وفي مركز اليلايس للياقة الطبية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساء.

خدمات وقائية

حددت هيئة الصحة بدبي ساعات العمل في عيادة أبتاون للخدمات الوقائية من الأحد إلى الخميس على فترتين: الأولى: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء والثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويومي الجمعة والسبت ستقتصر ساعات العمل على الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بينما سيتم إيقاف الفترة المسائية كافة أيام الأسبوع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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