103 منشآت صحية رخصتها «صحة دبي»

المصدر: دبي- البيان الصحي

بلغ عدد المنشآت الصحية الجديدة، التي تم ترخيصها من قبل هيئة الصحة بدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري (103) منشآت صحية، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصحية العاملة بدبي إلى (3607) منشآت صحية، فيما بلغ عدد التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين، خلال الفترة نفسها (4418) مهنياً صحياً، ليصل العدد الإجمالي للمهنيين الصحيين العاملين بدبي حالياً إلى (40,178) مهنياً صحياً.

كما بلغ عدد المنشآت الصحية، التي تم تجديد تراخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري (757) منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين، الذين تم تجديد تراخيصهم المهنية خلال الفترة نفسها (8581) مهنياً صحياً.

وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أن المنشآت الصحية الجديدة، التي تم ترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغ عددها (103) منشآت صحية، تتضمن: (2) مستشفيات، و(31) عيادة ومجمعاً طبياً، و(36) صيدلية، و(2) مركز جراحة اليوم الواحد، و(3) مراكز للعلاج الطبيعي والطب البديل، و(2) مختبر أسنان، و(1) مركز تطبيب عن بُعد، و(4) مراكز لخدمات الصحة المنزلية، وغيرها من المنشآت الصحية.

تراخيص

وقال الدكتور الملا: إن التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغ عددها (4418) ترخيصاً مهنياً توزعت بين: (1037) طبيباً، و(354) طبيب أسنان، و(1629) ممرضاً، و(1378) مهنياً فنياً، و(20) للطب التقليدي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ، الذي توليه هيئة الصحة بدبي لمواصلة تقديم خدماتها المتميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام، وجهودها المستمرة لتحفيز وتشجيع المستثمرين وتحسين تجربتهم خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19»، من خلال حزمة من التسهيلات الحكومية، والاستجابة القصوى لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.

وقال: إن استمرار تلقي الهيئة لطلبات التراخيص المهنية والاستثمار في القطاع الصحي بدبي رغم الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم، يعكس الثقة الكبيرة، التي تحظى بها الإمارة كونها وجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي، ورؤيته الطموحة وقدرته على عبور وتجاوز كل الظروف والتحديات، والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

واستعرض الدكتور مروان الملا، الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز وتطوير منظومة التراخيص الطبية، وتسهيل الحصول عليها بشكل إلكتروني اعتماداً على توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي لجعل النظام أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمستثمرين على مدار الساعة، بما في ذلك الأطباء، وأطباء الأسنان، والتمريض، والمهنيون الصحيون المساعدون، والعاملون في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

تسهيل

أشار الدكتور مروان الملا إلى الاهتمام الكبير، الذي توليه «صحة دبي» لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الطبية للمنشآت، وتراخيص مزاولة المهنة من خلال نظام «شريان»، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً استراتيجياً في تطوير القطاع الطبي في الإمارة والنهوض به لترسيخ مكانة دبي كونها وجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

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