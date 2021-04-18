منع العطس قد يضر بالأوعية الدموية الدماغية

المصدر: دبي – البيان الصحي

حذر باحثون في دراسة حديثة من أن الإحجام عن العطس قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأوعية الدموية الدماغية. وأشار الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «بي ام جي كايس ريبورتس» إلى أن تعطيل العطس من خلال سد الأنف أو إغلاق الفم يمثل حركة خطيرة يجب تفاديها.

ولدعم هذه التصريحات، ضرب الباحثون مثالاً لحالة رجل في الرابعة والثلاثين من العمر أدخل قسم طوارئ مستشفى في ليستر بإنجلترا مع انتفاخ في الرقبة وآلام حادة في الجسم.

وأشار معدو الدراسة إلى أن الإحجام عن العطس قد يلحق أيضاً الأذى بطبلة الأذن ويتسبب بمشكلات رئوية، وحتى في بعض الحالات النادرة يحدث تمزق في الأوعية الدموية الدماغية حسب ديلي ميل البريطانية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز