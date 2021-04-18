«صحة دبي» تواصل استقبال المستهدفين من التطعيم خلال شهر رمضان

دبي - البيان الصحي

تواصل هيئة الصحة بدبي استقبال المستهدفين من التطعيم ضد «كوفيد19» في مراكزها المنتشرة في ربوع دبي، خلال شهر رمضان الكريم.

وحددت الهيئة أيام التطعيم من الأحد إلى الخميس على فترتين:

الأولى: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء.

الثانية: من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وفيما يخص يومي (الجمعة والسبت)، فقد نوهت الهيئة بأن ساعات العمل ستقتصر على الفترة المسائية، بينما سيقتصر العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان على الفترة الصباحية، وستكون المراكز مغلقة يومي السابع والثامن من شهر مايو المقبل.

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