اعتلال شبكية العين مؤشر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

تشير نتائج دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، إلى أن صحة العينين مرتبطة بشكل وثيق بصحة الدماغ.

وجد الباحثون، أن كبار السن المصابين باعتلال الشبكية في العين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعانوا من أمراض العيون.

ويشير اعتلال الشبكية إلى مرض يصيب الشبكية، وهي نسيج حساس للضوء في مؤخرة العين.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتور ميتشيل لين، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في مركز (مايو كلينيك) بولاية فلوريدا، إن نتائج الدراسة أولية ولا يمكن اعتمادها بشكل نهائي قبل إجراء المزيد من الأبحاث حول علاقة صحة العينين بصحة الدماغ.

وأضافت أن الخطوة التالية هي متابعة المرضى الذين يعانون من اعتلال الشبكية، لمعرفة ما إذا كانت الحالة تتنبأ بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوصت الدكتورة لين الأشخاص المصابين باعتلال الشبكية، بالعمل مع طبيبهم للسيطرة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل السكتة الدماغية وأمراض القلب، وفق ما أورد موقع (يو بي آي) الإلكتروني.

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