9 أشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأشخاص المعرضون لارتفاع ضغط الدم، وقدمت روشتة علاجية لهم.

وقالت الوزارة، إن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم هم الأشخاص المصابون ببعض الأمراض مثل مرضى السكري والكوليسترول ومرضى الكلى.

وتابعت الوزارة، في منشور توعوي لها، أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الملح في الطعام وبعض الحوامل يتعرضن لارتفاع ضغط الدم وكذلك الذين يقللون من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د.

وأضافت أن الأشخاص المعرضين لارتفاع ضغط الدم هم الأشخاص الذين يقللون من تناول البوتاسيوم في الطعام، والمعرضين لانفعالات نفسية وعصبية والمدخنين، وإصابة أحد الوالدين والمتقدمين في العمر.

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