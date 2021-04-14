الإفراط في الطعام على الإفطار يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي

المصدر: البيان الإلكتروني

من الأخطاء الشائعة عند البعض الإكثار من تناول الطعام عند الإفطار في رمضان مما يسبب اضطراباً في الجهاز الهضمي عند الأإنسان.



وقال الدكتور المصري هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية، إنه ينصح بتنظيم الوجبات خلال شهر رمضان الكريم، من أجل تجنب الزيادة الكبيرة في الوزن، من خلال الحصول على قيم غذائية غير منتظمة.

وأضاف الوصيف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد، أن شهر رمضان لديه ميزة كبيرة وهي تنظيم اليوم، إذ أنه يحدد الإفطار والسحور في مواعيد ثابتة، بدلا من الأيام العادية التي يتناول فيها عدد كبير من الأشخاص الطعام في مواعيد غير منتظمة وفق صحيف الوفد.

وشدد استشاري التغذية العلاجية، على أهمية تنظيم مواعيد الطعام بين الإفطار والسحور، واستغلال أن الصيام يهدئ شهية الجسم، والبدء فى الحصول على وجبة بينية بالطاقة التى يحتاجها الجسم.

وواصل الدكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية: "اللي هيخس في رمضان، هم الناس اللي كانوا بياكلوا كميات كبيرة بشكل منتظم قبل رمضان، أما اللي مكنوش منظمين في تناول الطعام وزنهم هيزيد".

وأوضح، أن البعض مطالب بتغيير فكره، وبخاصة إذا كانوا دائمي التفكير والانشغال بالطعام في فترة الصيام، لأنه يجعلهم يأكلون بكثرة في الإفطار: "رمضان شهر واحد في السنة يمكننا فيه تنظيم أجسامنا، فالبعد عن الأكل لفترات طويلة في رمضان يهدئ الجهاز الهضمي".

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