المصدر: دبي – البيان الصحي

يعتبر الخبز الأبيض إحدى أهم المواد الغذائية التي يستهلكها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي خمس مشكلات صحية قد تواجهنا عند تناول الخبز الأبيض بإفراط، بحسب ما أورد موقع «إم إس إن» الإلكتروني:

الإمساك

يصنع الخبز الأبيض من الحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء والعديد من المعجنات والمخبوزات.

عندما تتم معالجة الحبوب، فهذا يعني أنه قد تمت إزالة أجزاء النخالة والبذرة من الحبوب، والتي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تسهل عملية الهضم وخروج الفضلات من الأمعاء. لذا فإن خلو الخبز الأبيض من النخالة قد يسهم بالإصابة بالإمساك.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يمكن أن يسبب الخبز الأبيض ارتفاعاً في مستويات السكر في الدم لأنه يفرز الغلوكوز (السكر) بسرعة. من ناحية أخرى، فإن الأطعمة منخفضة نسبة السكر تطلق الغلوكوز ببطء، مما يسمح لمستويات السكر في الدم بالبقاء ثابتة. إذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع 1 أو 2، فقد يكون تناول الخبز الأبيض غالباً أمراً خطيراً لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع منتظم في نسبة السكر في الدم.

زيادة الوزن

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI)، مثل الخبز الأبيض والحلويات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجوع، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن. أظهرت دراسة أخرى وجود علاقة بين الأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي وزيادة وزن الجسم. ضع في اعتبارك الحد من تناول الخبز الأبيض لتجنب خطر استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يتطلبه جسمك.

تهيج البشرة وحب الشباب

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية (AAD)، تشير العديد من الدراسات الصغيرة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة سكر كبيرة قد يزيد من كمية حب الشباب التي تعاني منها.

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يزيد الجسم إنتاجه من الدهون التي تسهم في تهيج البشرة ونشوء حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب ارتفاع السكر في الدم أيضاً في ظهور الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد فرصة تهيج البشرة ونشوء حب الشباب.

السكتة الدماغية والنوبة القلبية

تشير دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض، والكرواسون، وحبوب الإفطار، والمقرمشات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، والسكتة الدماغية، والنوبة القلبية بنسبة ٪47.

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