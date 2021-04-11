طريقة لاكتشاف احتمال فقدان البصر المبكر في دقيقتين

المصدر: دبي – البيان الصحي

تعاونت شركة إنتل مع مؤسسة Sankara Eye الأمريكية، ومؤسسة Leben Care السنغافورية، لابتكار طريقة أُطلق عليها اسم Netra.AI المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك للكشف المبكر عن الحالات الطبية المختلفة لشبكية العين لدى مرضى السكري والتي قد تؤدي لفقدان البصر والتي يمكنها أيضاً إنشاء تقرير كامل في دقيقتين فقط بعد تحميل الصور.

وأكدت شركة إنتل أن هذا الحل الجديد المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد الوضع الطبي لشبكية العين لمرضى السكري بدقة شديدة كالتي يحددها الأطباء في الواقع الفعلي.

وتابعت الشركة في تصريحاتها إن الطريقة الجديدة يمكنها الكشف عن مرض اعتلال الشبكية DR المترتب على مرض السكري، وهي حالة ينجم عنها تلف الأوعية الدموية الموجودة خلف شبكية العين.

تصوير

وتعمل الطريقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إنتل على تصوير قاع العين بوساطة كاميرات تقنية متخصصة في فحص قاع العين، وتحميل الصور على بوابة إلكترونية مرتبطة بإنتل، وتعمل بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المطورة من قِبل خبراء متخصصين في الشبكات العصبية، وتقدم تقريراً شاملاً عن الحالة الصحية في غضون دقيقتين فقط.

وتؤكد إنتل أن النتائج تأتي دقيقة وصحيحة بنسبة تتراوح ما بين 98.5 و99.7%، والآن يعملون على توسعة الأمر ليتم الكشف عن أمراض العيون الأخرى، مثل: الجلوكوما المياه الزرقاء.

وصرحت إنتل أن الطريقة الجديدة ستُخفّف من الضغط على المنشآت الطبية، والفرق العاملة بها، وستوفر إمكان الاكتشاف المبكر، والتدخل الفوري، لإنقاذ المرضى من فقد حاسة البصر.

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