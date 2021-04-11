«صحة دبي» تحصل على شهادة دولية للعمل الآمن أثناء جائحة «كوفيد19»

المصدر: دبي - البيان الصحي

حصلت هيئة الصحة بدبي على الشهادة الدولية ISO/‏PAS 45005:2020 للعمل الآمن أثناء جائحة «كوفيد 19» الصادرة عن معهد المعايير البريطانية (BSI)، لتكون هيئة الصحة بدبي أول مؤسسة (عالمياً) تحصل على هذه الشهادة الدولية، ضمن جهودها المبذولة، للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين أثناء جائحة «كوفيد19».

مرونة

وتأتي هذه الشهادة تماشياً مع إطار المرونة المؤسسية، وتبني الممارسات المستحدثة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة المؤسسية. كما عززت الشهادة فعالية إجراءات الحماية، من خلال استحداث منهجيات متخصصة في التصدي لـ«كوفيد19».

ولدى تسلمه الشهادة الدولية، قال سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الجهود التي بذلتها الهيئة في مواجهة جائحة «كوفيد19» تمثل تعزيزاً لمجمل ما أنجزته وحققته دولة الإمارات في هذا الجانب، الذي تفوقت فيه الدولة عالمياً، وقدمت من خلاله نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات.

تفانٍ

وأضاف: إن الشهادة هي ثمرة تفاني خط الدفاع الأول، الذي واجه بكل مسؤولية وأمانة هذه الجائحة، كما أنها أيضاً ثمرة التعاون المشترك بين قطاعات وإدارات «صحة دبي» من جهة، ومن جهة أخرى بين الهيئة وجميع الأطراف المعنية، التي حرصت على توفير مناخ العمل الآمن لخط الدفاع الأول، وتمكين المنتسبين له من أداء دورهم ورسالتهم النبيلة تجاه المجتمع، والمحافظة على أفراده. وثمن الكتبي العطاء الجزيل، الذي قدمته وتقدمه الكوادر الطبية والتمريضية، والجهات الشرطية والأمنية والمجتمعية، فيما أهدى شهادة الآيزو الدولية ISO/‏PAS 45005:2020، لكل من أسهم في جهود التصدي لجائحة «كوفيد 19».

معايير

وتسلم سعادة عوض صغير الكتبي شهادة الآيزو من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك بحضور الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وفاطمة عباس المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ويوسف إبراهيم مدير إدارة الصحة والبيئة والسلامة، والدكتورة فاطمة آل شرف مديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي.

اعتمادات

يذكر أن هيئة الصحة بدبي كانت قد حصلت خلال العام الماضي على العديد من الاعتمادات الدولية، رغم الظرف الاستثنائي لجائحة «كوفيد 19»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات متميزة، تعزز من قدرتها التنافسية على الخريطة العالمية.

اختصاصات

تنوعت الاعتمادات التي حصلت عليها هيئة الصحة بدبي بين العديد من الاختصاصات بمختلف قطاعاتها، ومنها: شهادة نظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، وشهادة نظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019، وشهادة قواعد الممارسة لتقديم حوكمة منظمات فعالة ISO 13500:2013، وشهادة نظام إدارة الأصول ISO 55001:2014.

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