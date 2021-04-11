نظام يسمح لمكبرات الصوت الذكية بمراقبة أداء القلب

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

طور علماء في جامعة واشنطن، نظام ذكاء اصطناعي جديداً، يسمح لمكبرات الصوت الذكية، مثل أمازون إيكو وغوغل هوم، بتحديد وقياس ضربات القلب المنتظمة وغير المنتظمة. ويحتوي النظام على سماعات ذكية، تلتقط الأصوات غير المسموعة في جميع أنحاء الغرفة.

عندما ترتد الموجات الصوتية للمتكلم في جميع أنحاء الغرفة، فإنها تتفاعل مع الاهتزازات الأخرى، وتتغير بفعلها، بما في ذلك الحركة الدقيقة لصدر الإنسان. عندما اختبر الباحثون النظام على المتطوعين الأصحاء ومرضى القلب، تطابقت ضربات القلب التي تم تحديدها وقياسها بواسطة مكبرات الصوت الذكية، بشكل وثيق مع تلك التي تم قياسها بواسطة أجهزة مراقبة ضربات القلب التجارية.

وقال كبير الباحثين المشاركين، شيام جولاكوتا، في بيان صحافي: «نبضات القلب المنتظمة سهلة بما يكفي للكشف عنها، حتى لو كانت الإشارة صغيرة، لكن ضربات القلب غير المنتظمة، تشكل تحدياً حقيقياً. تمكنت خوارزمياتنا من تحديد ضربات القلب غير المنتظمة أثناء الاختبارات التي أجريت على مرضى القلب»، وفق ما أورد موقع «يو بي آي» الإلكتروني.

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