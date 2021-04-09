5 خطوات تخلصك من دهون البطن

المصدر: وكالات

نشر تقرير طبي حديث سلط فيه الضوء على خطر دهون البطن على الصحة وعلاقتها بالتسبب بأمراض خطيرة كالسكري وأمراض القلب والسرطان، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

ونصح الخبراء في التقرير الذي نشره موقع "هيلث لاين" الطبي التخصصي، بتجنب مجموعة من الممارسات الغذائية غير الصحية؛ من بينها:

- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات السكرية لاحتوائها على نسبة عالية من الفركتوز التي تقلل من معدل الأيض وحرق الدهون ما يترتب عليه زيادة دهون البطن.

- تجنب الأطعمة المصنعة كالأرز الأبيض والخبز الأبيض لأنها سهلة الهضم، وتؤدى إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة.

- نيل قسط كاف من النوم لأن النوم لفترة تقل عن خمس ساعات يومياً يسبب زيادة الوزن، فيما يرجح الخبراء أن الأشخاص المصابين باضطرابات النوم يكون بسبب زيادة الوزن.

- تجنب التدخين لأنه يسبب أمراضاً عديدة منها السكري والسرطان وأمراض القلب، كما يكون للمدخنين محيط خصر أكبر لأن التدخين يُزيد من نسبة دهون البطن.

- تجنب تناول الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين؛ وذلك لأن البروتين يساهم في بناء كتلة العضلات، الأمر الذي يزيد من معدل الأيض ويقلل السعرات الحرارية، لذلك فإن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين تسبب زيادة الوزن والسمنة.

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