ابتكار لقاح مضاد لالتهاب الكبد

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أعلن علماء من المركز الألماني لدراسات العدوى (DZIF) ابتكارهم للقاح مضاد لالتهاب الكبد، وأكدوا قدرته على القضاء نهائياً على الفيروس وآثاره في الجسم. وقال العلماء إن اللقاح يمنح المرضى فرصة حقيقية للشفاء التام من المرض، إذ يجمع مكونين مختلفين، يعملان على تحفيز الخلايا اللمفاوية لمكافحة الفيروس. ووفق موقع روسيا اليوم، فقد بينت نتائج الاختبارات الأولية أن اللقاح، إضافة إلى تطهير الدم من فيروس التهاب الكبد، يقضي على خلايا الكبد المصابة أيضا.

يذكر أن اللقاحات المستخدمة حالياً ضد هذا المرض تمنع فقط تكاثر الفيروس المسبب له، ولكنها لا تعالج المرض نفسه. وعند انتهاء مفعول اللقاح يعود الفيروس للتكاثر. وهذا الأمر مرتبط بشكل دورة الحمض النووي الفيروسي الذي يبقى حياً في نواة خلايا الكبد. لذلك حتى وجود عدد قليل من هذا الفيروس يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن، وبالتالي إلى تليف أو سرطان الكبد.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز