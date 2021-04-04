فيتامين بي 3.. يمنع حدوث الإجهاض والتشوهات الخلقية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة نشرتها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أجريت على فئران تجارب إلى أن تناول فيتامين بي 3 قد يمنع حدوث الإجهاض والتشوهات الخلقية.

ووصف الباحثون من معهد فيكتور تشانغ في سيدني باستراليا الدراسة بأنها «طفرة كبيرة»، بعد أن توصلوا إلى السبب والحل الوقائي في دراسة واحدة.

ويأمل الباحثون في أن يستفيد من نتائج دراستهم قطاع عريض، لاسيما وأن 7.9 ملايين طفل يولدون سنوياً بتشوهات خلقية.

وحلل الباحثون الحمض النووي لأربع أسر عانت الأم فيها من إجهاض متكرر أو ولادة أطفال بتشوهات خلقية، مثل مشكلات في القلب والكلى والفقرات والشفاه الأرنبية. وتوصل العلماء إلى وجود طفرات في اثنين من الجينات الوراثية التي تسبب نقصاً في جزئ حيوي عند الطفل يعرف باسم «ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين» الذي يسمح للخلايا بتوليد طاقة ويجعل الأعضاء تنمو بطريقة طبيعية.

طفرات

وأدخلت المشرفة على الدراسة، سالي دانوودي، طفرات مماثلة في الفئران لكنها توصلت إلى إمكانية تصحيح النتائج إذا تناولت الأم الحامل النياسين (فيتامين بي 3)

وقالت «يمكن زيادة مستويات مركب ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين ومنع حدوث الإجهاض والتشوهات الخلقية تماما. إنه طريق جانبي لتفادي المشكلة الوراثية. ونادراً ما يتوصل باحثون إلى سبب وحل في نفس الدراسة. والوقاية بسيطة، عبارة عن تناول فيتامين».

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