وجبة اللحوم المصنعة يومياً تزيد خطر الإصابة بالخرف 44 ٪

المصدر: دبي – البيان الصحي

أظهر بحث جديد أجري في جامعة ليدز البريطانية، أن تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد والبرغر يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

تشير النتائج إلى أن تناول وجبة واحدة فقط من اللحوم المصنعة يومياً يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالمرض بنسبة قد تصل إلى ٪44.

وعلى النقيض من ذلك، وجد العلماء الذين أجروا الدراسة أيضاً أن تناول بعض اللحوم غير المصنعة بما في ذلك لحم البقر ولحم العجل، يمكن أن يقي من الخرف.

في الدراسة، كان الأشخاص الذين تناولوا 25 جراماً يومياً من اللحوم المصنعة لديهم فرصة أكبر بنسبة ٪44 للإصابة بالخرف، في حين كان الأشخاص الذين تناولوا 50 جراماً يومياً من اللحوم غير المصنعة، أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة ٪20 تقريباً.

صلة

وقد درس الباحثون، الصلة المحتملة بين تناول اللحوم والإصابة بالخرف باستخدام بيانات من 500000 شخص.

وقالت البروفيسورة جانيت كيد، التي أشرفت على البحث: أي شيء يمكننا القيام به لاستكشاف عوامل الخطر المحتملة للخرف قد يساعدنا على تقليل معدلات هذه الحالة المنهكة. هذه هي الخطوة الأولى نحو معرفة الصلة بين ما نتناوله من طعام وخطر الإصابة بالخرف.

من جهته قال الباحث الرئيسي هيفينغ زانغ، إن انتشار الخرف يتزايد، ويمكن للنظام الغذائي كعامل قابل للتعديل أن يؤثر في مدى الإصابة بهذا المرض. يذكر بأن الدراسة نشرت النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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