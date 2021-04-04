جهاز جديد لمعالجة نوبات الصداع النصفي

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Cephalalgia عن إمكانية ابتكار جهاز Spring TMS يعمل بالتحفيز المغناطيسي عبر النبض خلال الجمجمة لمنع نوبات الصداع النصفي، ويعتبر هذا الجهاز آمناً وسهل الاستخدام.

وقام باحثون من مايو كلينك وغيرها من المراكز الأكاديمية للصداع بإجراء الدراسة التي فحصت فاعلية استخدام جهاز تحفيز مغناطيسي عبر نبضة واحدة عبر الجمجمة.

كما قام الباحثون بتوجيه المشاركين بعمل أربع نبضات مع الجهاز صباحاً وأربع نبضات ليلاً على مدى 3 أشهر لمنع وعلاج نوبات الصداع النصفي عند الحاجة.

حيث يعتبر الدماغ المصاب بالصداع النصفي شديد الاستثارة، وقد أثبتت العلوم الأساسية وجود تحوير في استثارة الخلايا العصبية باستخدام هذه الطريقة في العلاج.

كما أثبتت الدراسة أن النبضات الأربع المنبعثة من هذا الجهاز مرتين يومياً تقلل من تكرار أيام الصداع بمعدل 3 أيام في الشهر.

أيضاً حوالي 46% من المرضى يعانون من 50% على الأقل أو أقل من نوبات الصداع النصفي الشهير في بروتوكول العلاج، ويعتبر ذلك بيانات مهمة سريرياً. ووفقاً لهذه الدراسة والدراسات السابقة، فإن علاج نوبات الصداع النصفي الحاد لا يساعد على وقف نوبات الصداع بل يساعد على الوقاية منها أيضاً، وقد يعتبر هذا العلاج وسيلة مهمة للعلاج بدلاً من الأدوية غير الفعّالة لكثير من المرضى.

جدير بالذكر أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وافقت بالفعل على جهاز Spring TMS لعلاج الصداع النصفي الحاد المصحوب بالهالة، كما وافقت الإدارة الآن عليها كوسيلة لمنع الصداع النصفي كذلك.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز